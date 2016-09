5º Encontro de Ensino e Desenvolvimento aborda oportunidades no ambiente de negócios

A Fundatec promove o 5º Encontro de Ensino e Desenvolvimento, com o tema A Geração da Oportunidade nos dias 28 e 29 de setembro, das 14h30 às 22h, na sede da instituição (Rua Prof. Cristiano Fischer, 2.012), em Porto Alegre. Nesta edição, será debatido como criar oportunidades em uma sociedade cada vez mais competitiva e com diferentes gerações no mercado. O encontro terá oficinas, palestras e debates sobre temas relacionados às áreas foco da Fundação: Qualidade, Administração, Saúde e Tecnologia da Informação.

A programação iniciará com a palestra magna “Mindfulness: Uma jornada para desbloquear o potencial criativo da mente”, ministrada pelo professor de gestão de carreira e de mudança, Elton Oliveira. Na ocasião, será tratada a importância da meditação, técnicas e requisitos para desenvolver a prática. A agenda de atividades conta ainda com palestras sobre os novos paradigmas do mundo do trabalho, gestão dos resultados assistenciais, qualidade na gestão de organizações e inovação, terapias integrativas na área da saúde e a liderança eficaz, além da oficina “Empreendedorismos para começar bem”, conduzida pela consultora de planejamento estratégico do Sebrae, Silvana Filippini. O encontro encerra com a palestra do consultor Jerônimo Lima, que abordará a transformação do conhecimento em valor.

Durante o evento, serão arrecadados materiais recicláveis (anéis de latinhas e tampas de garrafas pet) que o valor será revertido em ações solidárias. A faculdade Uniasselvi-IERGS terá um stand para a apresentação dos cursos de graduação e pós-graduação aos participantes do Encontro. O ingresso é solidário, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um livro, que serão repassados a instituições carentes. As vagas são limitadas. Para inscrições e programação completa, acesse fundatec.org.br/escola/encontro ou entre em contato pelo e-mailencontro@fundatec.org.br.

Comentários