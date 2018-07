Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (11) informa que 6 milhões de brasileiros que estão dentro do grupo de risco para a gripe não se vacinaram. As crianças são o público que menos tomou a vacina – 3,3 milhões ainda não tomou uma dose neste ano, mais da metade do montante de pessoas que ainda não está imunizado.

