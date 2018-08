60 integrantes da Força Nacional seguem para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela

O Ministério da Segurança Pública informou que o primeiro grupo de 60 integrantes da Força Nacional embarcou na manhã desta segunda-feira (20) para Roraima. Segundo a pasta, o grupo que vai reforçar o trabalho da Força Nacional decolou por volta das 8h30min da base aérea de Brasília. De Boa Vista, os 60 integrantes da força seguem para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.

O Estado enfrenta dificuldades para lidar com o fluxo migratório de venezuelanos, que fogem das crises social, política e econômica do país governado por Nicolás Maduro. No sábado passado (18), em Pacaraima registrou tumulto com atos de violência e destruição em acampamentos de imigrantes venezuelanos.

Diante do episódio, o governo federal decidiu reforçar a Força Nacional no estado com mais 120 homens – 31 integrantes já estão em Roraima. Após o envio de 60 homens nesta segunda, um outro grupo de 60 integrantes irá para Roraima nos próximos dias, segundo o Ministério da Segurança Pública.

A situação em Roraima foi tema de reunião do domingo (19) entre o presidente Michel Temer e ministros. Além do reforço da Força Nacional, o governo anunciou que serão enviados, no próximo domingo (26), 36 voluntários da área da saúde para atendimento aos migrantes, em parceria com hospitais universitários.

Temer repete as reuniões no Planalto. Sua agenda registra três encontros com ministros, no quais serão debatidos assuntos sobre Roraima. Um dos temas em discussão é a conclusão das negociações para o início das obras do “linhão” que permitirá a integração de Roraima ao sistema elétrico nacional.

O conflito

No sábado (18), moradores da cidade de Pacaraima atacaram barracas e abrigos de imigrantes venezuelanos, inclusive ateando fogo, depois que um comerciante local foi assaltado e espancado supostamente por um grupo de venezuelanos. Após o ocorrido, cerca de 1,2 mil venezuelanos cruzaram de volta a fronteira do país com o Brasil.

A rodovia BR-174 chegou a ser bloqueada por algumas horas ao longo dia. A informação foi confirmada hoje (19) pelo Exército, que integra a Operação Acolhida, uma força-tarefa logística e humanitária para tratar da crise migratória na Venezuela. As famílias venezuelanas que decidiram retornar ao país natal conseguiram atravessar a fronteira em segurança e com a integridade física garantida, informou o Exército.

“As Forças Armadas vão continuar cumprindo sua missão na área de fronteira com a Operação Acolhida e a Operação Controle, tanto em ação humanitária quanto em prevenção e combate a ilícitos transfronteiriços. Trabalham em prol da sociedade brasileira e repudiam atos de vandalismo e violência contra qualquer cidadão, independentemente de sua nacionalidade”, afirmou o Exército, em nota.

A chancelaria da Venezuela se pronunciou sobre os incidentes e pediu que o governo brasileiro garanta a segurança de seus cidadãos.

No domingo (19) o presidente Michel Temer comandou uma reunião de emergência com ministros para avaliar a situação e anunciou o envio a Roraima um reforço de 120 homens para a Força Nacional Segurança Pública, entre outras medidas.

