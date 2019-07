62ª fase da Operação Lava Jato: executivos do grupo Petrópolis lavaram R$329 milhões para Odebrecht

Denominada “Rock City”, a 62ª fase da Lava Jato foi deflagrada nesta quarta-feira (31) e tem como principal alvo o grupo Petrópolis. Agentes da PF saíram às ruas em 15 cidades do país para cumprir 39 mandados expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Entre as seis ordens de prisão, está a do presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria. De acordo com os colaboradores das delações premiadas dos executivos da Odebrecht, a cervejaria Petrópolis teria auxiliado a empresa a pagar propina por meio da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior, em uma operação conhecida como “operações dólar-cabo”.

A investigação apontou que o grupo disfarçava as propinas da Odebrecht através de doações para campanhas eleitorais e lavava o dinheiro trocando reais por dólares no exterior. O auxílio criminoso do grupo Petrópolis teria acontecido de 2006 a 2014. O empresário é acusado de intermediar mais de 3 milhões de dólares em propinas da Odebrecht. Ainda de acordo com os procuradores, Faria teria participado da lavagem de R$ 329 milhões.

Grupo Petrópolis

O Grupo Petrópolis é responsável pela produção das cervejas Itaipava, Lokal, Petra e Crystal, além do energético TNT. A empresa tem sete fábricas em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco e Mato Grosso.

