62ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta abordando o tema analfabetismo funcional

Com o tema Analfabetismo Funcional e a missão de ajudar a combater esse problema que tem reflexos na educação, na cultura e na economia do País, a 62ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (28), em seu endereço tradicional, na Praça da Alfândega de Porto Alegre. A abertura oficial será às 19h, no Teatro Carlos Urbim (instalação móvel que fica na avenida Sepúlveda, entre a rua Siqueira Campos e a avenida Mauá).

Com 111 bancas, sendo 12 na Área Infantil e seis na Internacional, a feira vai ocupar 10 mil metros quadrados, sendo 6 mil de área coberta. A área internacional foi movida para o interior do primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul, a fim de aproveitar as estruturas permanentes na praça. O prédio histórico acolhe também alguns espaços da Área Infantil, como a Biblioteca Moacyr Scliar e a Bebeteca, além da Estação da Acessibilidade. O evento é promovido pela Câmara Rio-Grandense do Livro em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

Horário

As áreas Geral e Internacional funcionarão de domingo a sexta, das 12h30min às 21h, e aos sábados, das 10h30min às 21h. A Área Infantil e Juvenil abrirá todos os dias, das 9h às 21h.

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) realizará sessões de autógrafos, lançamento de livros, debates, o seminário internacional sobre o papel da biblioteca e da leitura no desenvolvimento da sociedade e uma reunião do Conselho Municipal do Livro e da Leitura. Também serão divulgados os finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura Adulta e Infantil e os do Prêmio Açorianos da Criação Literária.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana vai levar até a praça o projeto Livro Livre. Será exposta uma geladeira adaptada como estante, que tem como objetivo incentivar a leitura e o reaproveitamento de materiais. Os livros são dispostos em geladeiras que seriam descartadas e foram pintadas pela equipe do Serviço de Assessoria Socioambiental com temas envolvendo a questão dos resíduos sólidos.

O Conselho Municipal do Idoso, o ObservaPOA e o programa Todos Somos Porto Alegre também terão espaço na programação com atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Governança Local. A Secretaria Municipal da Acessibilidade e Inclusão Social (Smacis) realiza o Fórum da Acessibilidade e Inclusão Social e participa na Estação da Acessibilidade, com orientações e informações ao público.

Educação

Entre as ações estão iniciativas descentralizadas que já estão ocorrendo desde o início da semana nas escolas municipais. O objetivo da Smed (Secretaria Municipal da Educação) é envolver toda a comunidade escolar em atividades de estímulo à leitura. Além disso, sessões de autógrafos e lançamentos de livros valorizam a produção literária oriunda da rede.

Os servidores da Smed receberam o Cartão do Servidor, no valor de R$ 50, e poderão utilizar nas bancas da Feira do Livro. O benefício é oferecido como forma de incentivar a leitura.

Outro destaque é que nesta sexta-feira, as escolas municipais realizam a Parada da Leitura. Também será realizado no saguão da Smed (rua dos Andradas, 680) e nas praças da Alfândega e Brigadeiro Sampaio, o projeto Livro Andarilho (Livros Livres), iniciativa que consiste no depósito de livros em locais públicos para quem tiver interesse de lê-los naquele espaço. Os alunos da rede municipal também participarão da programação cultural oferecida pela Câmara Rio-Grandense do Livro no local.

