6/9: Ação de conscientização entre bares e Ambev marcará a estreia da AMA no RS

Mais de 20 bares e restaurantes de Porto Alegre aliaram-se à Ambev para realizar, em 6/9, o AMA Day, e marcar o início sua comercialização no Estado. Nesta data, points situados em regiões como a Padre Chagas explicarão aos clientes sobre a marca de água mineral e os seus objetivos sociais, estimulando o consumo. Lançada este ano, a AMA é uma grande inovação no mercado de bebidas no país, porque 100% do lucro das garrafas de água vendidas serão revertidos a projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro.

“A AMA não vai só financiar projetos que aumentem o acesso à água potável. O produto também será uma forma de conscientizar mais pessoas, de trazer atenção para esse problema, de conectar as pessoas que vivem hoje em um mundo tão polarizado e individualizado”, diz Renato Biava, diretor de sustentabilidade da Ambev.

No site www.aguaama.com.br estão todas as informações do produto em tempo real, com a prestação de contas periódicas sobre o lucro obtido com as vendas, investimentos e andamento de cada projeto.

Na segunda edição do Desafio AMA, 485 empresas juniores de todo o país puderam criar soluções inovadoras para a geração de renda no semiárido, fáceis de serem replicadas em comunidades onde a AMA já está presente, como Jaguaruana, Aiuaba e Capistrano, no Ceará.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo enfrentará um déficit de 40% no abastecimento de água potável em 2030. Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que 1,8 bilhões de pessoas no mundo usam fontes de água contaminada. No Brasil, são 35 milhões de indivíduos sem acesso à água potável. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, no semiárido brasileiro, muitas pessoas perdem até seis horas por dia buscando água.

Relação completa dos estabelecimentos envolvidos com o AMA Day

Thomas Pub/Galo Cinza/Club688/Zcafe/Cocobambu/Bar do Beto/Cabaret Voltaire/Bar do Gomes/Le BistroGourmet/El Fuego/Mamma Mia/Mainau/Taberna Mulino/Constantino/Mulligan/Mariland/Vila/Amendoas/Constantino/Barranco/Chipp’s bar/Daimu/Bistro do Ala/Kiosque Brasil/Tartare/Rock’s/BeerStuber

