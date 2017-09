6ª Corrida pela Paz na Restinga quer chamar a atenção da sociedade para o bairro

O esporte aliado à solidariedade e ao combate a violência. Essa é a proposta da 6ª Corrida pela Paz que vai ocorrer dia 24 de setembro, às 9h, na Restinga Velha, em Porto Alegre. A iniciativa do evento é organizado pelo Centro Social Pe. Pedro Leonardi e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

“Há seis anos tivemos a ideia de mostrar que, apesar da violência, é possível viver e desenvolver atividades aqui na Restinga. Em seis anos, tivemos alguns pequenos avanços em segurança, mas é preciso melhorar muito porque perdemos muitas pessoas para a violência e tráfico. O esporte é uma ferramenta muito importante para a socialização do cidadão”, afirma Claudionir Ceron, diretor do Centro.

Na edição do ano passado, mais de trezentas pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, homens e mulheres, participaram da corrida.

A largada está prevista para às 9h, em frente ao Centro Social Pe. Pedro Leonardi, para as crianças; e, às 9h30min, para os adultos. A corrida terá as distâncias de 800 e 1500 metros para crianças e adolescentes até 15 anos, com o objetivo de incentivar as crianças a prática do esporte. Para os atletas de 16 anos, o percurso é de 5 km para as categorias masculino e feminino.

A estrutura será de uma corrida profissional com posto de recolhimento de senha chip que será entregue para o controle da organização, bem como, pontos de hidratação ao longo do percurso com distribuição de água. Os atletas terão acesso a frutas e barras de cereais no final. A corrida será realizada mesmo com chuva. Os primeiros colocados ganharão troféus.

A inscrição é 1 kg de farinha de trigo, ou 1 kg de açúcar, ou 1 litro de azeite, que poderão ser entregues no dia da prova. Podem ser feitas pelo site www.aparecidatinga.com.br ou pelo e-mail corridapelapaz@aparecidatinga.com.br até o dia 19 de setembro. Quem quiser se inscrever direto na instituição (Rua Chácara do Banco, 71) também pode. Os alimentos serão distribuídos para o Centro Social Pe. Pedro Leonardi.

SERVIÇO:

6ª Corrida Pela Paz – Centro Social Pe. Pedro Leonardi

24 de Setembro – Restinga Velha – Porto Alegre

Largada: 9h

Inscrições:

1 kg de alimento para categoria até 15 anos

1 kg de alimento mais R$ 10,00 a partir dos 16 anos

Informações: (51) 3015.6860 ou (51) 98471.6940