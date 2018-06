6ª edição da Feira Brasileira do Varejo projeta movimentação financeira de R$ 7,5 milhões

“Esta casa cheia é uma prova de que o Brasil não para nem sem gasolina”. A observação de Caito Maia, fundador e presidente da Chilli Beans no segundo dia da 6ª edição da Feira Brasileira do Varejo, realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, ajuda a resumir o fenômeno que, apesar das adversidades, faz da 6ª edição da FBV um sucesso. A projeção de movimentação financeira, de R$ 7,5 milhões em negócios prospectados no evento pelos expositores; e a média de 131 prospects por expositor, animam as empresas presentes. A expectativa é encerrar a feira, no final da tarde desta quarta-feira, 30, com mais de 6.200 visitantes em três dias com intensa programação.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, lembra que a primeira edição da FBV, em 2013, aconteceu em meio aos protestos populares em todo o Brasil. “Nesta 6ª edição, em um espaço três vezes maior, enfrentamos a paralisação dos caminhoneiros que afeta todo o País, mas nem isso nos abalou. A FBV está sendo um sucesso e demonstra a tenacidade empreendedora do varejo. Tivemos excelente participação de público, apesar das circunstâncias, e lotação máxima nas palestras. Esses resultados representam a força do setor e nos enchem de otimismo”, destaca.

Ronaldo Sielichow, presidente da Feira Brasileira do Varejo, anuncia que o Sindilojas Porto Alegre já está trabalhando na próxima edição da FBV, que será realizada em maio de 2019, também no Centro de Eventos Fiergs. “Esperamos todos aqui, para mais três dias compartilhando conhecimento, promovendo parcerias e negócios, além, é claro, de aproximar o público das mais recentes soluções tecnológicas e tendências voltadas ao varejo”.

Com visitação aberta e gratuita ao público, a 6ª edição da FBV contou com 70 expositores de empresas especializadas em soluções de tecnologia, gestão, segurança, marketing entre outros serviços e produtos voltados ao segmento. Além de visitar os estandes, os participantes puderam conhecer as principais novidades do setor e fazer negócios, além de assistir gratuitamente às palestras do FBV Talks, que aconteceram durante os três dias de evento.

O Congresso Brasileiro do Varejo, que acontece desde 2013 em paralelo à feira, reuniu neste ano cerca de 40 dos principais nomes de referência nacional e internacional no setor para uma concorrida agenda de palestras. Entre eles, José Galló, diretor-presidente da Lojas Renner; Caito Maia, fundador e presidente da Chilli Beans; João Appolinário, fundador e proprietário da Polishop; Martha Gabriel, escritora e consultora; Eduardo Tevah, empresário, consultor e palestrante; Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS; Gil Giardelli, estudioso de cultura digital; e Nathalia Arcuri, influenciadora digital, coach financeira e criadora do canal Me Poupe!; e o estilista Ronaldo Fraga.

Outras atrações de destaque foram a Trend Store, projeto desenvolvido exclusivamente pelo Sindilojas Porto Alegre para apresentar as novas tendências do setor integrando físico e digital; o Varejo Now, o Desafio Fashion, o Varejo Experience e a exposição do Retail Design Institute, propostas que ampliaram conhecimento, fomentaram a troca de experiências e trouxeram soluções inovadoras para o varejo, em consonância com as demandas de um mercado em transformação.

Deixe seu comentário: