6ª edição da Feira do Azeite Novo acontece neste sábado

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS promovem mais uma edição da Feira do Azeite Novo, neste sábado (7 de setembro), das 8h às 12h.

A Feira, que acontece sempre no primeiro sábado de cada mês, no pátio da Secretaria de Agricultura, reúne expositores de 12 marcas de azeite. Os organizadores destacam que a Feira acontece mesmo com chuva.

Essa será a 6ª edição do evento, onde os visitantes podem degustar, aprender e comprar os azeites gaúchos produzidos em diferentes municípios do estado, muitos deles premiados internacionalmente.

As marcas que estarão presentes são Vila do Segredo, Olivais da Fonte, Capolivo, Olivas do Sul, Olivae, Costa Doce, Azeite Batalha, Costi Olivos, Casa Gabriel Rodrigues, Prosperato, Milonga e Verde Louro.

6º Feira do Azeite Novo/ Sábado (7 de setembro), das 8h às 12h/ No pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Av. Getúlio Vargas, 1.384, Menino Deus, Porto Alegre).

