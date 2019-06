7 das 8 vacinas infantis não tem alcançado o índice de imunização desejado no Brasil

Segundo balanço informado pelo Ministério da Saúde, nessa segunda-feira (03), somente a vacina BCG alcançou um índice de prevenções desejadas com mais de 90% do público alvo vacinado. As outras vacinas infantis, não conseguiram atingir a meta em 2018, sendo elas: rotavírus, meningocócica C, pneumocócica, poliomielite, pentavalente, hepatite A e tríplice viral. Essas 7 vacinas, juntamente com a BCG, protegem as crianças contra as doenças graves e comuns na infância.

O principal motivo que estaria levando os pais a não vacinar os filhos, segundo o Ministério, é o fato de que os brasileiros tem pouco conhecimento sobre a gravidade das doenças. Ao longo das últimas décadas o Programa Nacional de Imunizações (PNI) afirma que as doenças teriam reduzido o contato com os brasileiros e, por esse motivo, um número menor de imunização tem sido alcançado.

Roteiro de vacinas:

Ao nascer BCG (Bacilo Calmette-Guerin) e Hepatite B

2 meses Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica 10v, Rotavírus

3 meses Meningocócica C

4 meses 2ª dose: Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica 10v, Rotavírus

5 meses 2ª dose: Meningocócica C

6 meses 3ª dose: Pentavalente, Poliomielite

9 meses Febre amarela

12 meses Tríplice viral, Pneumocócica 10v (reforço), Meningocócica C (reforço)

15 meses DTP (reforço), Poliomielite (reforço), Hepatite A, Tetra viral ou tríplice viral + varicela

4 anos DTP (2º reforço), Poliomielite (2º reforço), varicela

