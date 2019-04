Oito pessoas são presas em operação contra homicídios na região metropolitana

Após dois meses de investigações, oito pessoas foram presas nesta manhã (3) durante a operação Divisa, que apura homicídios e atentados na região metropolitana de Porto Alegre. O motivo é a rixa entre duas organizações criminosas, depois da execução do integrante de um dos grupos pelos rivais, conhecido como “Alemão Régis”.

Após o crime, foi divulgado um vídeo com seus comparsas prometendo vingança e eliminação de membros do outro grupo criminoso. Na gravação, os suspeitos disseram que não “iria sobrar ninguém” e seria “aberto o açougue”.

No dia 12 de janeiro, um suspeito de 53 anos de idade, deficiente físico, foi sequestrado em frente a sua residência no bairro Niterói, em Canoas. Ele estava com os familiares, quando foi levado por quatro homens fortemente armados que se identificaram como policiais, tirando o indivíduo da cadeira de rodas e o colocando dentro de um carro. Os criminosos divulgaram uma foto dentro do veículo, apontando armas para a vítima. Segundo a Polícia, há fortes indícios de que ele tenha sido brutalmente executado.

Todos os presos possuem extensa ficha criminal, com antecedentes por homicídios, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Na ação, foram cumpridos 17 ordens judiciais, sendo 10 de busca e apreensão e sete de prisão, nos municípios de Canoas, Nova Santa Rita, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

