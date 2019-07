70 mil alunos da rede municipal retornaram as aulas nesta segunda-feira

Acabou o descanso para os alunos de escolas das redes públicas municipal e comunitária de ensino nesta segunda-feira (29). Cerca de 70 mil estudantes retornaram para as escolas, depois de uma semana de férias. As Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e as Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) estão contando com o período de recesso, desde 2018, no qual a data para o recesso já estava prevista nos calendários escolares, conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o período escolar das escolas municipais e comunitárias é organizado em dois semestres, garantindo 200 dias de trabalho efetivo e uma carga horária de 800 horas letivas aos alunos.

O término das aulas deste ano para os estudantes das Emefs, deve encerrar no dia 6 de janeiro, já para os alunos das Emeis e Eceis, o período letivo deve terminar no dias 19 e 20 de dezembro. Após 30 dias de férias escolares, as aulas retornam em 2020.

