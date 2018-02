Um caminhão com 736 litros de combustível irregular foi apreendido pela Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar no bairro Senador Hélio Campos, em Roraima. De acordo com a PM, a suspeita é que a gasolina seria levada a um garimpo ilegal no município de Alto Alegre. Além disso, o condutor não apresentou o licenciamento ambiental para transportar o combustível.