Subiu para 71, o número de policiais militares mortos desde o início do ano no Rio de Janeiro. A vítima mais recente é o soldado Jorge Lucas da Silva Torquato de Araújo, de 23 anos, que morreu durante operação na tarde desta quarta-feira (25) na Comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. O militar foi ferido por tiros disparados de fuzil.

Deixe seu comentário: