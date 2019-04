Bolsonaro posta foto com fuzil e gera debate em rede social

O presidente da República, Jair Bolsonaro, que está em visita a Israel, postou uma foto polêmica em uma rede social, nesta segunda-feira (1º). Na imagem, Bolsonaro aparece segurando um fuzil Tavor X95, de calibre 7,62 mm, utilizado pelas Forças Especiais de Israel.

A publicação, feita pelo presidente em seu perfil do Instagram, contém um texto em defesa do armamento pela população. “O que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias. Leis de desarmamento só funcionam contra aqueles que respeitam as leis; quem quer cometer crimes já não se preocupa com isso”, diz o texto.

A manifestação de Bolsonaro dividiu opiniões na internet. Nos comentários da postagem, algumas pessoas demonstraram apoio e outras indignação. Veja:

