74% dos consumidores não sabem o quanto pagam de imposto embutido nas compras

Embora seja obrigatório desde 2013 que as lojas e demais estabelecimentos informem na nota fiscal o valor de tributos que está embutido em uma compra, a maioria dos consumidores afirma que desconhece essa informação. Segundo um levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) divulgado nesta segunda-feira (27), 74% dos consumidores brasileiros não têm o hábito de procurar saber o quanto pagam de imposto ao adquirir um bem ou contratar um serviço.

Mesmo com a maior parte das pessoas afirmando não saber quanto pagam de tributos, a grande maioria (93% dos entrevistados pela pesquisa) opina que a tributação é um fator que contribui para que alguns produtos tenham um preço elevado no mercado. Já a falta de transparência é motivo de queixa para 95% dos consumidores.

Pequenos empresários

A pesquisa também ouviu os empresários sobre seus hábitos de conferir (ou não) quanto pagam de tributos. Entre os pequenos empresários, a minoria (com 22% dos entrevistados) diz que sabe exatamente o percentual de imposto embutido nas transações comerciais. Já outros 32% dizem saber do valor aproximado, enquanto a maior parte, com 41%, não soube responder.

Outro dado apresentado pelo levantamento é que 90% dos micro e pequenos empresários consideram injusto o sistema tributário do País.

Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos este ano

Os brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos desde o início de 2019. O valor foi atingido perto das 13h20 da última sexta-feira (24), segundo cálculo do Impostômetro, da ACSP (Associação Comercial de São Paulo). Este montante foi alcançado 11 dias mais cedo na comparação com o ano passado.

O valor corresponde ao total pago para a União, Estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições.

Há exatamente um ano, o painel registrava R$ 944,6 bilhões. Segundo Marcel Solimeo, economista da ACSP, a arrecadação apresentou crescimento (nominal) de 5,86% de um ano para outro, explicado pela inflação do período e pela ligeira alta do PIB.

Em 2018, o Impostômetro superou a marca de R$ 2,3 trilhões em impostos pagos pelos brasileiros no ano.

O Impostômetro

O impostômetro foi criado em 2005 e busca estimar o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, os Estados e os municípios.

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro (www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), é possível acompanhar quanto o País, os Estados e os municípios estão arrecadando com tributos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado.

