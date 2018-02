75 mil veículos devem utilizar a Freeway nesta terça no retorno do Litoral Gaúcho neste feriadão de carnaval

A Triunfo Concepa estima que 75 mil veículos passem nesta terça-feira (13) pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção a Porto Alegre neste feriadão de carnaval. A orientação é realizar a viagem até o meio-dia. Já outros 65 mil devem passar pela rodovia nesta quarta-feira de Cinzas (14).

A expectativa é de que o movimento se intensifique ao longo da tarde, podendo apresentar congestionamento. Muitos foliões e veranistas devem deixar o Litoral Norte com destino à Região Metropolitana da Capital e ao interior do Estado ainda nesta terça.

Já as rodovias estaduais – que ligam o Litoral Norte ao interior do Rio Grande do Sul – devem receber cerca de 110 mil veículos. Do total, 28,8 mil devem trafegar pela ERS 030, 24,4 mil pela ERS 040, 25 mil pela ERS 389, 10 mil pela 407 e 20 mil pela 486.

Uso do acostamento como faixa adicional

A Triunfo Concepa pode liberar o acostamento para tráfego na volta do litoral, em conjunto com a ANTT e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), do km 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha. Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes.

Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h. A liberação de tráfego no acostamento, bem como sua interrupção, é amplamente divulgada pelos canais de comunicação da concessionária.

