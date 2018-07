76% dos brasileiros aprovam a permanência do técnico Tite na Seleção Brasileira

A maioria dos brasileiros é favorável a permanência do técnico Tite no comando da Seleção Brasileira. Segundo o Ibope Inteligência, 76% dos brasileiros querem que ele continue no cargo e apenas 12% defendiam sua saída, 5% são indiferente e 7% não sabem ou não responderam. Foram ouvidos 2002 torcedores entre os dias 19 e 23 de julho.

Também foi perguntado o que precisaria mudar na Seleção Brasileira e 59% acreditam que a troca de poucos jogadores já fariam a equipe de Tite melhorar. 16% querem uma reformulação total no time e outros 16% defendem a manutenção dos atletas. E 9% não sabem ou não responderam.

Os dados coletados pelo Ibope ainda mostra que os homens são mais favoráveis a permanência do treinador do que as mulheres (80% contra 73%). E as regiões que mais apoiam o treinador é a Norte e Centro Oeste, que 79% das pessoas apoiaram sua manutenção no cargo. O Sul é quem menos apoia, com 70%.

A pesquisa também fez o levantamento separando as pessoas que disseram acompanhar o futebol com mais frequência. Entre elas, 86% querem que Tite fique e apenas 10% são contra.

Entre os que mais acompanham futebol, 65% defendem a troca somente de alguns jogadores, enquanto 15% defendem a manutenção do elenco e 20% querem uma reformulação total no time. Com o apoio popular, o técnico Tite acertou a renovação de contrato por mais quatro anos.

Renovação

Tite e a CBF formalizaram nesta semana o acordo para que o técnico permaneça por mais quatro anos e meio no comando da Seleção Brasileira. O prazo vai até o fim do Mundial a ser realizado no Catar, que será disputada entre novembro e dezembro de 2022. Edu Gaspar também teve seu vínculo renovado pelo mesmo período e segue como coordenador de seleções.

“Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições”, disse Tite, que soma 26 partidas à frente da seleção brasileira, sendo 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

A intenção da CBF de renovar com Tite foi manifestada pela primeira vez antes da competição na Rússia, quando o treinador se recusou a negociar e pensar em qualquer outra coisa além da preparação da equipe para o torneio. O diretor-executivo Rogério Caboclo reiterou o convite logo depois da eliminação para a Bélgica, nas quartas de final, ainda em Kazan.

“A CBF está investindo em um projeto de longo prazo ao garantir à comissão técnica seis anos e meio à frente da Seleção. Acreditamos que planejamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos”, disse Rogério Caboclo.

Já no Brasil, Tite teve 10 dias de descanso, reflexões e conversas com a família. No Rio de Janeiro, encontrou-se com dirigentes, entre eles o coordenador Edu Gaspar, para acertar a continuidade no cargo. Primeiro, teve reuniões sobre conceitos, uma parte mais técnica a ser aplicada nos próximos anos. A prioridade inicial é a competição que reúne as seleções da América, que será disputada no Brasil, em 2019.

“A equipe teve as condições necessárias para uma preparação de primeira linha em todos os momentos. A CBF não poupou esforços em nos atender e isso criou um ambiente de apoio e de respeito que nos dá tranquilidade para a continuidade do trabalho”, explicou Edu Gaspar.

Em seguida, o empresário do técnico, Gilmar Veloz, assumiu as rédeas da elaboração dos contratos.

O primeiro desafio de Tite nesse novo ciclo será no dia 7 de setembro, contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. A CBF ainda não confirmou, mas outro amistoso deverá ser realizado no dia 11, diante da seleção de El Salvador, em Washington.

