Receita Federal começa a pagar 1° lote da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal paga, nesta segunda-feira (17), o primeiro lote de restituição do Importo de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2019. Nesta primeira etapa , receberão a restituição os 245.552 contribuintes idosos acima de 80 anos, 2.174.038 contribuintes entre 60 e 79 anos e 153.596 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Ao todo a Receita Federal vai desembolsar cerca de R$ 5 bilhões à 2.551.099 contribuintes, este ano.

Com a esperança de receber 30,5 milhões de declarações em 2019 o órgão divulgou que, até o dia 30 de abril, prazo final para envio das declarações, pouco mais de 30 milhões a fizeram, número abaixo do esperado.

Os contribuintes que não receberem o valor da restituição em sua conta, informada previamente na declaração, deverão entrar em contato com os números 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.

Para saber se o contribuinte terá direito a restituição basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o número 146. Vale ressaltar ainda que o mesmo terá acesso a restituição dos valores durante o período de um ano. Após o termino do prazo a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico – pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC , no serviço extrato de processamento, na página da Receita na internet.

Outras datas de pagamento da restituição:

2º lote: 15/7/2019

3º lote: 15/8/2019

4º lote: 16/9/2019

5º lote: 15/10/2019

6º lote: 18/11/2019

7º lote: 16/12/2019.

