78 carros foram recuperados em Porto Alegre por furto e roubo em 2018

Neste ano, já são 78 veículos roubados ou furtados que foram recuperados em Porto Alegre neste ano em ações baseadas no videomonitoramento, por atividades de fiscalização dos agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) nas ruas, blitze em parceria com a Guarda Municipal e com os demais órgãos de segurança pública e em denúncias da população via fone 156 (118). Março, com um total de 16 ocorrências, foi o mês com o maior registro de veículos recuperados. Em agosto, já são 13. As informações são da prefeitura da capital gaúcha.

Na tarde desta sexta-feira (24), agentes foram abordados por pedestres na avenida Sertório, que denunciaram o abandono de um automóvel Gol na região, próximo à ponte do Guaíba. Ao verificar a placa no sistema eletrônico, constataram que o veículo está em situação de furto ou roubo.

Marcelo Soletti, diretor-presidente da EPTC, reforça a importância da parceria com os demais órgãos públicos não apenas da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, mas estaduais, como a Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar e Polícia Civil, além da colaboração da população pelo fone 156 (118), para o êxito destas ações. “A parceria com os órgãos de segurança tem sido fundamental para o êxito deste trabalho, que agora será aperfeiçoado pelo cercamento eletrônico”.

Cercamento eletrônico

Na quinta-feira (23), o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou a conclusão do processo de cercamento eletrônico na cidade. Com a implementação de funcionalidades nos controladores de velocidade, será possível identificar e rastrear veículos, suas rotas de fuga, contribuindo para o planejamento das ações de segurança com mais assertividade. O sistema começou a ser desenvolvido no ano passado e desde o início de 2018 os pardais vêm recebendo aprimoramentos, com a integração de câmeras com OCR (reconhecimento de placas) instalado nos equipamentos. São 140 faixas monitoradas em 45 locais (115 faixas Perkons + 25 câmeras Dome). Agora, ao todo, Porto Alegre conta com monitoramento em 70 locais, incluindo os pardais e as demais câmeras de videomonitoramento da EPTC.

A secretaria municipal de Segurança, Claudia Cristina Santos da Rocha, complementa: “Estamos em um processo de transformação na segurança do município. Cada vez mais temos na tecnologia uma grande aliada. O cercamento eletrônico é um exemplo disso. Nosso trabalho é sempre para trazer mais segurança para todos.”

