7ª edição do Show Beneficente Cerepal acontece em Porto Alegre

No próximo dia , acontecerá a 7ª edição do Show Beneficente do Cerepal (Centro de Reabilitação de Porto Alegre) no Teatro do Sesi. Um espetáculo que conta com a participação do Coral do Cerepal, formado por alunos com paralisia cerebral e artistas que abraçam a instituição.

Nesse ano haverá atividades especiais a partir das 14h, no espaço Compet, localizado no próprio Teatro, organizado pelo Senai, com boliche, vários games, espaço para pintura e muitas outras atividades.

Outra grande novidade fica por conta das atrações musicais já confirmadas, para o show à noite, nomes como Voice In, Gabriel Farias, Grupo Zueira, Rock de Galpão, Rocky Sertanejo, Serginho Moah, Guri de Uruguaiana, Sandro Coelho, a banda Nenhum de Nós, Gaúcho da Fronteira, Klaus e Vanessa, Hique Gomes e os Danadões, participarão em prol da instituição.

O Cerepal é uma associação de pais que nasceu da necessidade de um local especializado para atendimento de seus filhos com lesão cerebral. Assim, em , foi fundada por 15 famílias, uma associação de direito privado, de caráter assistencial e beneficente. Anos depois, foi criada a Escola do Cerepal, que em foi regulamentada pela Secretaria de Educação do Estado. A Escola funciona em regime de externato, com alunos com idade a partir de 4 anos, oferecendo Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Oficinas Pedagógicas, em como, AEE (Atendimento Educacional Especializado).

A Instituição é um centro de referência no estado em tratamento de reabilitação física. Nesta modalidade, atende diversas regiões do Rio Grande do Sul, pela rede pública – SUS, através de encaminhamento da Secretaria Estadual de Educação (pacientes residentes fora do município de Porto Alegre) e posto de saúde para pacientes da capital.

Na área de reabilitação física, a instituição trabalha com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, profissionais do serviço social e de nutrição. Também são feitos atendimentos no Programa de OPMs – Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (cadeiras de rodas, bengalas, andadores, etc.).

Para atendimento de algumas das demandas são criadas diferentes formas de arrecadação de recursos. Em 2011 foi criado este evento que é realizado anualmente na Fiergs. Este ano será a 7ª edição com o Show Temático “Viva a Diferença”. O caixa do Cerepal recebe 100% da arrecadação da bilheteria, mais a venda de camisetas e artesanatos confeccionados pelos alunos.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no Cerepal, na bilheteria dos cinemas Arcoplex, na Ojo by Mr Ray, Uniformizando, Mix uniformes ou na bilheteria do Teatro do Sesi no dia do evento.

Mais informações sobre o Cerepal: www.cerepal.org.br

Serviço

Show Cerepal “Viva a Diferença”

Teatro do SESI – – 20h

Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre – RS | (51) 3347-8636

Ingressos: R$20,00

Pontos de venda:

Cerepal (Rua Brig. Oliveira Neri, nº100)

Arcoplex (Boulevard Assis Brasil, Rua da Praia, Shopping do Vale e Shopping Gravataí)

Ojo by Mr Ray (Shopping Praia de Belas e Bourbon Wallig)

Uniformizando (Av. Cristóvão Colombo, 1172)

Mix uniformes (Rua dos Andradas, 1820)

Apoio: Arcoplex Cinemas; SENAI, SESI, Centro de Eventos FIERGS; Applause Caffe; Data Desk; Dudu Leal Fotografias; Ecco Salva; Matrix Ambientação Sustentável; Mercur; Tampinha Legal; Virtus Segurança; Ingresso Ideal; Ojo by Mr. Ray; VH Audiovisuais; Mix Uniformes; Oh My Bike; Uniformizando, Ativa, Exibimidia e Praservi.

Organização: Cerepal

Co promoção: Centro de Eventos FIERGS, SENAI / SESI

