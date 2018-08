7º Festival do Japão RS já é o maior evento da cultura japonesa do RS e chega na sua 7º edição, celebrando os 110 anos da imigração japonesa no Brasil

A Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul promoveu neste final de semana (18 e 19), na Academia da Polícia Militar, em Porto Alegre, o 7º Festival do Japão, celebrando os 110 anos da migração no Brasil, com o ingresso de 1kg de alimento não perecível. O evento contou com a presença do embaixador japonês, Akira Yamada.

A cada dez anos, a comunidade nipo-brasileira celebra, desde 1958, a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, quando o navio Kasato Maru atracou em Santos, trazendo 781 japoneses para as fazendas de café paulistas, em 18 de junho de 1908.

Dentre as atraçaões, a Japesca marcou presença no evento, levando aos visitantes um pouco da gastronomia japonesa, que a cada dia ganha mais adeptos. (Fotos: divulgação)

Em dados mais recentes, o Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, somando mais de 1,9 milhão de japoneses e descendentes até da quinta geração. Apesar dos grandes desafios enfrentados, os imigrantes japoneses superaram e prosperaram contribuindo para o desenvolvimento econômico-social em diversos estados

brasileiros; destaque o sudeste brasileiro São Paulo e Paraná onde há maior concentração de japoneses. No estado do Rio Grande do Sul a comunidade japonesa é modesta com estimativa de 5 mil habitantes nas principais regiões como Porto Alegre, Gravataí, Ivoti, Itati, Santa Maria e Pelotas.

O Festival do Japão RS recebeu mais de 50 mil visitantes, contando com exposição da cultura japonesa, atrações de karaokê, danças japonesas, taikô, artes marciais, exposições e oficinas, além de salas temáticas com bonsai, shodô, origami e jogos japoneses.

Esse ano, em especial, asa atrações incluíram grupo de tambores japoneses Requios Geino Dokokai de São Paulo e Ishindaiko do Paraná, cantores japoneses com Mariko Nakahira e Zenkyu Ogawa que cantarão uma música exclusiva para as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa.

O evento contemplou praça de alimentação que proporcionou a experiência do paladar japonês aos frequentadores, com a variedade da culinária japonesa. Como por exemplo: yakisoba, lamén, yakitori, takoyaki, manju, mochi e gyoza.

O Festival do Japão RS é produzido por uma comissão composta por voluntários da Associação do Festival do Japão RS, além da participação de cerca de 80 voluntários nos dias do evento que trabalham em conjunto para a sua realização. O evento é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal e Lei de Incentivo Cultural. Conta com a participação do Anime Buzz e com o patrocínio das empresas JTI, Banrisul Cartões S.A, Neurobber, Nissan Iesa, Honda Kaizen, FAI e Japesca. Como apoio institucional, o governo do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Embaixada do Japão, Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, Cidade de Kanazawa, Província de Shiga, JICA, Prefeitura de Ivoti, Parceiros Voluntários, Banco de Alimentos, Anjos do Asfalto, DMLU, UFRGS – Departamento de Difusão Cultural.

