7º Seminário do Produtor de Leite da Cooperativa Piá recebeu cerca de 1,1 mil associados

Cerca de 1,1 mil produtores associados participaram dos eventos, que têm como objetivo principal aproximar este importante público da Cooperativa e compartilhar informações e dados sobre todos os procedimentos que envolvem o setor lácteo, desde a coleta do leite até o controle de faturamento das propriedades.

Nas três cidades foi realizada a palestra motivacional “Tempo de Mudanças”, ministrada por Thomé de Castro, além de rodadas de negócios para aquisição de insumos para a produção de leite.

De acordo com o presidente da Piá, Jeferson Smaniotto, o evento é de suma importância para os agricultores, que podem se atualizar sobre os conhecimentos técnicos que envolvem a produção. “Também é uma oportunidade para que vejam a importância que possuem na organização da Cooperativa”, afirma.

Durante o Seminário, os associados receberam, ainda, informações sobre a saúde financeira da Piá, que também compartilhou com eles a política de pagamento do leite e como é formado o preço pago ao produtor. Além disso, foram apresentados os programas de valorização ao associado, conforme a sua participação na vida da Piá. Dentre eles, estão: pagamento de bonificação, programa de fidelidade e bônus de participação em eventos.

Segundo Smaniotto, a diretoria também ganha com eventos como este. “Nós buscamos saber sobre as dificuldades atuais do campo e do setor produtivo, através de conversas e trocas de conhecimento com os participantes. Isso é muito válido para todos nós, da Piá”, finaliza.

Durante o Seminário, também aconteceu a doação de 6 mil litros de leite para 14 instituições beneficentes, dentre elas as APAEs de Nova Petrópolis, Taquara, Vila Guaporé, Ibiraiaras e Marau. A ação faz parte do Projeto Muito Leite, que acontece há 14 anos, através de uma parceria entre a Cooperativa Piá e a Bayer.

Instituições beneficiadas pelo Projeto Muito Leite:

Nova Petrópolis/ 200lt APAE Canela/ 200lt Hospital Nova Petrópolis

Feliz / 400lt Associação de Saúde de Feliz- Hospital Schlatter

Picada Café / 200lt Esc. Municipal de educação infantil Ursinho Carinhoso / 200lt Fundação Assistencial de Picada Café

Morro Reuter / 200lt Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Graeff /200lt Escola Estadual de Ensino Médio João Wagner

Santa Maria do Herval / 200lt Instituto Santíssima Trindade / Lar de crianças e Idosos /200lt Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo

Taquara / 200lt APAE Taquara / 200lt Casa da criança de Parobé

Vila Flores / 200lt APAE Vila Guaporé /200lt APAE Ibiraiaras

Marau / 200lt APAE Marau /200lt Associação Beneficente São Francisco de Assis

