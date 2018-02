80 escolas estaduais serão recuperadas após os danos de temporais

O governador do Estado José Ivo Sartori assina, nesta segunda-feira, a ordem de início de obras em 80 escolas estaduais. A maior parte das obras é emergencial e será custeada com recursos próprios do Estado. São reformas necessárias para reparar danos causados principalmente por temporais do segundo semestre de 2017.

O investimento nas demais obras será com recursos de empréstimo contratado junto ao Bird (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). O investimento, que ultrapassará 11 milhões de reais, será destinado a instituições de ensino em 57 municípios. O anúncio será feito às 10h30, no Palácio Piratini.

Resultados do Enceja

Os resultados do Enceja Nacional (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), referentes ao Ensino Médio, serão divulgados nesta segunda-feira, 5. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai disponibilizar as notas a partir das 18h, na Página do Participante, no endereço enccejanacional.inep.gov.br.

É preciso informar CPF e senha para acessar os resultados. Para quem esqueceu a senha cadastrada na inscrição, o Inep disponibiliza um passo a passo para recuperação. A divulgação dos resultados do Encceja Nacional referentes ao Ensino Fundamental, assim como das edições para pessoas privadas de liberdade e realizadas no exterior, permanecem na data prevista para março.

Os participantes que alcançarem a nota mínima exigida em todas as quatro áreas de conhecimento e na redação devem providenciar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio junto à Secretaria de Estado da Educação, Coordenadorias Regionais de Educação e nos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia.

Já os candidatos que obtiverem a nota mínima somente em algumas áreas também devem procurar os locais já indicados e solicitar a declaração parcial de proficiência. Dessa forma, eles eliminam essas áreas do conhecimento de futuras edições do Encceja.

Os candidatos que necessitam da certificação: residentes em Porto Alegre devem procurar a Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul; os que moram em outras localidades devem buscar a Coordenadoria Regional de Educação mais próxima a sua cidade.

Bibliotecas

Bibliotecas públicas gaúchas que quiserem receber livros devem procurar o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Os kits são formados por doações de autores e contrapartida de obras publicadas com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. São cerca de 30 títulos, de literatura, fotografia, infantis, cultura gaúcha, entre outros assuntos, à disposição das instituições cadastradas.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do RS funciona no prédio da Biblioteca Pública do Estado, na Rua Riachuelo, 1190, no Centro Histórico de Porto Alegre, e é coordenado pela bibliotecária Morgana Marcon. As prefeituras que quiserem receber livros podem entrar em contato pelo fone (51) 3225-1124 ou e-mail sebprs@gmail.com.

