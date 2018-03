80 mil pessoas já passaram pela Expodireto Cotrijal

Iniciado o terceiro dia de Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, os visitantes provam uma tradição que já é comum: quanto mais vai se aproximando do final, mais pessoas passam pelo evento. No primeiro dia de feira, a Cotrijal contabilizou 25 mil visitantes, o que somado com esta terça-feira (06), já totaliza um fluxo de 80 mil visitantes.

O número é considerado positivo pelo vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder. Em coletiva à imprensa no final da tarde desta terça-feira (06). De acordo com ele, este ano o público deverá ser um dos maiores já registrados na Expodireto.

A tecnologia, segundo Schroeder é o foco desta 10ª edição, com apresentações do que há de mais moderno em máquinas e equipamentos agrícolas nos 500 estandes espalhados pelo parque. A Expodireto Cotrijal segue até sexta-feira (09). (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: