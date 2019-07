Brigada Militar auxilia à Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em ação contra o tráfico de pessoas em São Lourenço do Sul

Na manhã de terça-feira (30/7), na ERS 265, no Posto da PRE, Policiais Militares da PRE abordoram um automóvel com placas de Santa Catarina, com dois homens e dois adolescentes, os adolescentes informaram que estavam na cidade a trabalho, e que havia um ônibus com mais homens e adolescentes em um Posto de Combustíveis próximo.

Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil de São Lourenço do Sul foram ao local, e localizaram um ônibus e uma Kombi em péssimas condições, com 11 homens e 5 adolescentes, sendo 3 meninos e 2 meninas, e relataram que residem nos veículos, e trabalham para dois homens de 44 e 21 anos que estavam no local.

Foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil 11 homens e 7 adolescentes, e os dois homens de 44 e 21 anos que irão responder inquérito policial por maus tratos.

A Brigada Militar está participando da 6ª Semana de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 29 de julho a 3 de agosto, no Rio Grande do Sul.

