Cinco brasileiros são presos em Cabo Verde acusados de transportar mais de duas toneladas de cocaína

Cinco brasileiros foram presos no sábado (3) em Cabo Verde, na África, sob a acusação de transportarem 2.256kg de cocaína. A droga estava na embarcação Perpétuo Socorro de Abaeté II, segundo a Polícia Judiciária cabo-verdiana. Os policiais também afirmaram que uma operação em parceria com a Guarda Costeira localizou a embarcação Perpétuo Socorro de Abaeté II neste sábado (3). Uma foto divulgada pelo órgão mostra dezenas de blocos da droga envoltos em plásticos e sacolas. A ação contou também com o apoio do Centro de Operações e Análises Marítimas, com sede em Lisboa. A polícia local não forneceu informações relativas à identificação dos brasileiros nem disse como a droga estava escondida na embarcação.

