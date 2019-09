Polícia prende quarto suspeito de roubo a agência bancária em Santana da Boa Vista

A polícia prendeu na manhã desta segunda-feira (2) o quarto suspeito de assaltar uma agência bancária em Santana da Boa Vista, na região da Campanha, na última sexta-feira (30). Através de denúncias feitas por moradores que estranharam o rosto diferente, a Brigada Militar resolveu aguardar o rapaz na rodoviária para detê-lo.

Na última sexta, quatro criminosos armados assaltaram uma agência do Banrisul no município por volta das 10h45. Com toucas ninjas, luvas e roupas pretas, eles mantiveram as vítimas, entre funcionários e clientes, como escudo humano na frente do banco. Os criminosos levaram três pessoas como reféns que, em seguida, foram libertados.

Ainda na sexta-feira, a polícia localizou e prendeu o primeiro suspeito durante a noite em um matagal do município. Já na madrugada de domingo, dois dos criminosos foram mortos em confronto com a polícia. As vítimas fatais foram identificados como Eder Juliano Guntzel, de 37 anos, e Márcio Soares Rodrigues, de 34. Com eles, foi encontrada uma sacola de dinheiro. O último membro a ser pego, na manhã de hoje, não teve o nome divulgado.

