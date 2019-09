Nasa diz que missão espacial indiana é inspiradora, apesar de tentativa fracassada de chegar à Lua

Após uma tentativa frustrada da missão espacial indiana de chegar à Lua, a agência espacial americana Nasa afirmou, neste sábado (7), que a Índia fez um trabalho “inspirador”.

Em publicação no Twitter, a Nasa reconheceu as dificuldades de tocar o solo lunar e acrescentou que espera explorar o sistema solar em parceria com a Organização de Pesquisa Espacial da Índia (ISRO) futuramente. O objetivo da missão espacial era coletar mais informações sobre a composição mineral da Lua e sobre eventual presença de água no satélite natural.

A missão indiana iria finalizar nesta sexta-feira (6), mas cientistas perderam contato com o módulo Chandrayaan-2 pouco antes do pouso na Lua. Ainda não foi esclarecido o que aconteceu o módulo de pouso. Para garantir uma chegada segura, foi iniciado um procedimento de pouso suave mara reduzir a velocidade do módulo. No entanto, 20 minutos depois do início dessa etapa ocorreu o problema. O módulo estava a uma distância de apenas 2,1 km do solo. Os dados serão analisados pela ISRO para compreender o que possa ter dado errado na missão.

