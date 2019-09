Locare lança espaço show room com tendências de decoração para eventos

Em grande estilo, a empresa Locare apresentou, na noite dessa terça-feira (10), uma linha de novidades no segmento de decoração para eventos e cenografia. O lançamento oficial na sede da empresa reuniu trezentos convidados.

Conforme a gerente comercial da Locare, Josi Salazar, são mais de seis mil itens distribuídos em 45 ambientes no espaço ampliado do prédio da Avenida das Indústrias, em Porto Alegre. “A grande novidade de 2019 é que temos um acréscimo na loja em 300m², ampliando o número de ambientes expostos, onde mostramos as tendências de cores e mobiliários, alguns exclusivos de nosso acervo”, contou. No total, são mais de seis mil itens expostos na loja.

Os convidados puderam conferir de perto as peças selecionadas. O evento teve a presença da renomada decoradora Tuca Benetti, que veio de São Paulo para o evento.

