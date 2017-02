Cerca de 85 mil veículos devem utilizar a Freeway em direção às praias gaúchas e catarinenses neste fim de semana, segundo a Triunfo Concepa, que administra a rodovia. Para esta sexta-feira (03), são esperados 50 mil carros.

O trânsito deve começar a se intensificar na estrada no meio da tarde de hoje. Já no sábado (04), a expectativa é de 35 mil veículos, com movimento mais intenso durante a manhã.

A concessionária alerta para a grande quantidade de veículos que deve retornar à Capital e Região Metropolitana no domingo (05) e na segunda-feira (06) em função daqueles que seguiram ao litoral durante o feriado de Navegantes.

Para evitar grande acúmulo de carros em um mesmo horário, a Concepa indica que os motoristas retornem da praia até o meio-dia de domingo ou após as 12h da segunda.

