As chuvas desta semana afetaram mais de 5 mil pessoas em diversas cidades do Rio Grande do Sul

Mais de 5 mil pessoas e mil residências foram afetadas pelas chuvas, ventos fortes e queda de granizo registrados em diversas áreas do Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Segundo a Defesa Civil do Estado, os municípios de Dom Pedrito, Bagé, Santana do Livramento, Piratini e Santa Maria eram mais atingidos até o início da tarde dessa quarta-feira.

Na véspera, o órgão enviou ajuda humanitária para Dom Pedrito. Um caminhão com 16 mil metros quadrados de lonas, cobertores, alimentos e roupas foram doados às famílias atingidas pelas chuvas e pelo vento de até 145 km/h. O prefeito Mario Augusto assinou decreto de situação de emergência.

O quartel do Exército, a delegacia da Polícia Civil, três escolas e alguns estabelecimentos comerciais foram destelhados ou sofreram infiltrações. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas de outras cidades para auxiliar os moradores.

Em Santana do Livramento, houve registro de quedas de árvores em via pública e em uma escola. Agentes do órgão entregaram lonas e monitora o número de residências afetadas, com prioridade para a área rural. Outra preocupação são os níveis dos rios que seguem em elevação.

Bagé, por sua vez, registrou queda de árvores e postes em via pública. Cerca de 200 residências foram afetadas nos bairros Ivone e Passo das Pedras. Na cidade, os ventos chegaram a 125 Km/h.

Já em Santa Maria, um vendaval deixou ruas alagadas, casas destelhadas e árvores caídas na manhã passada. Uma equipe da Central de Doações da Defesa Civil levou lonas, cestas básicas, cobertores e roupas.

Em São Gabriel, um temporal com três minutos de duração causou destelhamento de casas e alagamentos. A Defesa Civil Estadual, juntamente com a Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), faz um levantamento permanente sobre a alta dos níveis de rios na região.

Situação hidrológica

O rio Santa Maria, em Dom Pedrito, estava em elevação na tarde dessa quarta-feira, com 7,7 metros acima do nível normal. Equipes da Defesa Civil estão na cidade monitorando a situação e providenciando a remoção da população ribeirinha.

Dados hidrológicos indicam estado de atenção para as bacias do rio Quaraí, Santa Maria, Negro, Vacacaí, Vacacaí Mirim e Pardo. Em nível de sub-bacia (ou seja, em córregos, arroios e rios de menor dimensão), também devem ocorrer picos de cheia significativos, com alguns pontos de inundação em função da combinação de níveis acima da média, solo úmido e chuvas expressivas em curtos intervalos de tempo, principalmente na Metade-Sul do Estado.

(Marcello Campos)