Quase 90% das pessoas acima de 50 anos estão em busca de bem-estar e autoestima

Pesquisa comprova que 86% das pessoas acima de 50 anos estão em busca de bem-estar e autoestima.

O processo de envelhecimento traz algumas modificações na estrutura do corpo e no metabolismo. Entre elas, está a queda de cabelo e perda da massa muscular. As alterações no organismo começam a se acentuar a partir dos 50 anos, fase que inicia o processo da terceira idade

Em relação aos cabelos, eles também envelhecem e podem cair. Isso se dá, basicamente, por que a produção de enzimas e hormônios diminuem. Os fios se tornam mais ressecados, finos, quebradiços, com pontas duplas, frizz e perdem o brilho.

Com a missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de forma duradoura, a Cosmedical empresa responsável pela fabricação e distribuição dos produtos Capacete Capellux i9 e o Sportllux, agora aposta no público da terceira idade.

O Capellux i9 é um dispositivo que se enquadra na tendência de tratamento pelas luzes de LEDs, especialmente desenvolvidos para as áreas da saúde, de baixa energia. De uso domiciliar, o produto é ideal para o combate ao afinamento, ressecamento e perda de qualidade dos cabelos. Por meio da Tecnologia Flextooth, os LEDs retráteis em formato de espículas atravessam os fios de cabelo, entregando a luz diretamente no couro cabeludo, ideal para mulheres acima de 50 anos que estão entrando na menopausa e para homens que sofrem de alopecia. Explica Dr. Álvaro Pereira, sócio da Cosmedical e um dos idealizadores do produto.

No mercado, há quase 15 anos, o produto passa periodicamente por modificações e evoluções tecnológica para atender, cada vez mais, públicos específicos. O capacete é um dispositivo com tecnologia de ponta, testado e aprovado em vários países.

Cerca de 63% dos brasileiros sofrem com dores musculares, sendo que a maioria possui dores nos músculos semanalmente, aponta a pesquisa batizada de “A dor no cotidiano”.

O Sportllux também é um dispositivo de LED que emite luzes vermelha e infravermelha, capazes de acelerar a remoção de ácido lático. Com isso, promove um relaxamento na musculatura, previne e diminui dores crônicas, melhora os sinais da fadiga muscular e evita cãibras. Ideal também para quem sente desconforto depois do treino, o dispositivo pode ser usado em casa com sessões de 10 minutos no pré-treino e 20 minutos no pós-treino.

