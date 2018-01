8º Festival Internacional Sesc de Música reúne 30 mil espectadores em mais de 50 espetáculos gratuitos

A oitava edição do Festival Internacional Sesc de Música movimentou a cena cultural de Pelotas, de 15 a 26 de janeiro, lotando, por diversas vezes, a Bibliotheca Pública e o Theatro Guarany, além de ocupar as areias da Praia do Laranjal e de ir até os bairros com o Festival na Comunidade. Ao todo, 30 mil espectadores aproveitaram a programação gratuita, que somou mais de 50 espetáculos ao longo dos doze dias de evento. O concerto de encerramento, que ocorreu na noite desta sexta-feira (26/01), no Largo Mercado Público, atraiu milhares de pessoas com sua Trilha de Cinema. A ação marcou o fim da edição 2018 e já deixou a previsão de data para a próxima, que deve acontecer em janeiro de 2019. Autoridades locais e do Sistema Fecomércio-RS prestigiaram o evento.

O espetáculo de encerramento teve pelo menos 150 pessoas no palco. Com regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra Acadêmica do Festival apresentou um programa com obras como as ouvidas nos filmes: James Bond, Chicago, O Poderoso Chefão, Grease e Footlose, entre outros clássicos do cinema mundial, que foram interpretados pelos alunos do festival ao lado de artistas convidados. Além de bailarinos da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, participaram solistas como Ana Lonardi, Gabrielle Fleck e Luiz Barcelos Panta, entre outros.

“Novamente a cidade de Pelotas abriu os braços para o Festival e isso nos orgulha muito. Agradecemos a acolhida. Este evento nos mostra que por meio da cultura e, em especial, neste caso por meio da música, se consegue emocionar as pessoas e este é um dos nossos objetivos de trabalho, levar felicidade aos gaúchos”, avalia o diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva. A cada edição, o Festival Internacional Sesc de Música se fortalece, não só na terra do doce, mas em âmbito internacional, em decorrência da qualidade de seu corpo docente e dos artistas convidados. Um dos destaques deste ano, foi a participação da Ensemble Berlin, abrindo a programação do evento. A orquestra que possui 18 anos de estrada é considerada uma referência no mundo inteiro pela sua técnica e precisão. O grupo Sexteto Gaúcho e a SpokFrevo Orquestra também marcaram o público com seu repertório envolvente.

A inclusão social foi uma das propostas deste ano. Grupos infanto-juvenis do Sesc de outros Estados, formados a partir de projetos sociais, tiveram a oportunidade de participar das aulas, absorvendo conhecimento com grandes mestres da música nacional e internacional. Também realizaram diversas apresentações ao longo do evento, somando experiências e realizando intercâmbio com outras culturas. Além da Orquestra do Areal de Pelotas, que já participou da edição anterior, desta vez, estiveram em Pelotas grupos de Minas Gerais, Sergipe e Piauí.

O Festival mobilizou profissionais da música e um jovem grupo de 300 alunos. Entre os dias 15 e 26 de janeiro, apresentou 52 espetáculos gratuitos e ofereceu 24 cursos com professores renomados. Entre alunos e professores, o evento reuniu em Pelotas, pessoas de 15 nacionalidades, vindas de países como Itália, Alemanha, Bulgária, Bielorússia, França, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai e Peru, além de vários Estados brasileiros. A realização do 8º Festival Internacional Sesc de Música é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com apoio da Prefeitura Municipal, Universidades Federal e Católica de Pelotas, Faculdade Senac, Unisinos, Bibliotheca Pública Pelotense, Ospa, Expresso Embaixador, Arroz Extremo Sul, Ecosul, Biri Refrigerantes e Café 35.

