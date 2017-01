Ao longo desta quarta-feira, o governo do Estado deve creditar na conta dos servidores do Executivo gaúcho os valores de até 4 mil reais, referentes ao mês de dezembro. Caso os depósitos se confirmem, o salário do último mês do ano passado estará quitado para 95% do funcionalismo.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, serão desembolsados cerca de 180 milhões de reais para essa finalidade. A previsão é liquidar a folha salarial até o dia 13 deste mês.

