95 mil veículos são esperados na Free Way rumo ao litoral no final de semana

A Triunfo Concepa estima que cerca de 95 mil veículos utilizem a Free Way neste final de semana em direção às praias. Na sexta (20), a concessionária aguarda 50 mil veículos. Já no sábado (21), outros 45 mil devem seguir ao litoral norte pela rodovia. Para evitar grande concentração de veículos em um mesmo horário, indica-se que os motoristas viajem antes das 14h de sexta-feira ou após as 14h de sábado. Na volta do litoral, a orientação é pegar a estrada até as 14h no domingo (22) e após o meio-dia da segunda-feira (23).

Para agilizar ainda mais a passagem pelo pedágio, a concessionária indica aos motoristas que colaborem com o troco e já tenham o valor da tarifa em mãos. Na praça de Gravataí os usuários podem auxiliar com R$ 0,90, R$0,40 ou R$ 0,15, e no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, com R$ 0,80, R$ 0,30 e R$ 0,05.

