99 aumenta em 60% o número de cidades atendidas e reforça iniciativas voltadas à segurança

A 99, empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing, passou a atender 600 novas cidades no primeiro semestre de 2019. O número total de cidades em que a plataforma atua passou de 1000, ao fim de 2018, para 1600. Como forma de manter o serviço em constante evolução, o aplicativo, que tem como um dos principais focos a segurança de seus usuários, anuncia novo recurso, o botão de emergência para motoristas. A funcionalidade chega ao Brasil a partir de julho, depois de ser implementada com sucesso na China, em 2018.

A função já existe para passageiros desde o ano passado e, recentemente, passou por atualizações que melhoraram a interação dos usuários e condutores com o aplicativo. Agora, o motorista também pode compartilhar a sua rota com qualquer contato de sua lista telefônica por meio de WhatsApp e Messenger, com abertura do link diretamente da área que contém os dados do veículo, em complemento a opção pelo navegador de internet.

A inclusão de contatos de confiança são outra novidade permitida pela ferramenta. Com ela, será possível adicionar os números de até cinco pessoas para falar rapidamente com família e amigos, caso necessário. Para motoristas que possuem câmera no automóvel, o botão sinalizará de maneira mais clara se a câmera está ativa e gravando.

“O recurso adiciona mais uma camada de proteção ao motorista”, comenta Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. “O foco da iniciativa é agir rapidamente em qualquer situação de emergência”.

A 99 possui uma equipe especialmente dedicada em segurança composta por mais de 100 pessoas, incluindo ex-militares, engenheiro de dados e psicólogos, trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana, cuidando exclusivamente da proteção de motoristas e passageiros.

O aplicativo usa tecnologia de ponta para focar especialmente em prevenção. Entre as soluções desenvolvidas estão o reconhecimento facial, câmeras instaladas nos veículos, inteligência artificial que monitora todas as chamadas, mapeamento de áreas de riscos, machine learning para rastrear casos de assédio, rodas de conversas e cursos online para uma conduta de respeito e tolerância, além do canal de atendimento exclusivo de segurança pelo 0800-888-8999.

