99 inova. Aplicativo de mobilidade ofereceu um passeio de helicóptero para motoristas

A 99 – empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing – proporcionou para dois motoristas de Porto Alegre um passeio de helicóptero para acompanhar a cidade que estão acostumados a conhecer por solo. A ação ocorreu nesta quinta-feira (2) e o voo teve duração aproximada de 20 minutos.

Os motoristas foram selecionados por comporem o Clube 99 Prime, que é um sistema de recompensas e benefícios aos melhores motoristas de cada cidade – com avaliação acima de 4,85. Dentre as vantagens oferecidas estão a redução da taxa das corridas, brindes, e reposição semanal de águas e balas. “Além de disponibilizarmos aos clientes o menor preço, oferecemos aos motoristas parceiros maior lucratividade financeira, segurança e satisfação pessoal, mediante experiências únicas como o passeio de helicóptero pela cidade em que trabalham”, afirma o responsável pela operação da 99 na capital gaúcha, Pedro Gomes.

Jean Freitas, de 28 anos, é um dos motoristas agraciados e é vinculado à 99 desde o final de 2017. “Vivi uma experiência única. Foi a primeira vez que voei”, relata. E completa: “O maior benefício de ser motorista da 99 é poder escolher os turnos e a carga horária de trabalho. Isto melhorou muito minha qualidade de vida”. Outro motorista que participou da iniciativa e também voou pela primeira vez foi Gustavo Queiroz, de 56 anos. “Dirijo há quase um ano com o 99. Sou técnico em edificações e atuava em obras e construções. Hoje me sinto realizado trabalhando como condutor do aplicativo”, conta.

