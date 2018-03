99 instala centro de atendimento para motoristas no Vale dos Sinos

A fim de fortalecer a relação e oferecer mais comodidade aos motoristas parceiros da região do Vale do Rio dos Sinos, a 99 instalou um Centro de Atendimento voltado especialmente para esses profissionais. Instalado em São Leopoldo, o ambiente de convivência funciona como uma “pausa nas corridas do dia”. O espaço que é destinado a novos e antigos parceiros do aplicativo, conta com uma equipe – deslocada de Porto Alegre em dias específicos – que fornece orientações aos motoristas.

Por estar localizado em uma lavagem automotiva, o Centro de Atendimento também disponibiliza lavagens gratuitas. E enquanto esperam os carros, os parceiros podem descansar em ambiente climatizado com água, café e outras amenidades.

O Centro de Atendimento Vale dos Sinos atende motoristas registrados nos municípios de Araricá, Campo Bom, Estância Velha, Esteio, Nova Hartz, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga. Centro de Atendimento da 99 no Vale dos Sinos funcionará até 17 de março.

Serviço: Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h. Local: Rua São João 1160. Bairro Centro – São Leopoldo.

