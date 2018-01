99 investe em eventos culturais de Porto Alegre

O aplicativo de mobilidade urbana 99 é patrocinador oficial do Carnaval de Blocos de Rua 2018, de Porto Alegre. Presente na Capital gaúcha desde agosto de 2017, a 99 se engaja no Carnaval de Rua com o intuito de contribuir para a direção consciente: o folião vai brincar, se divertir, beber e voltar para casa com o conforto de um carro particular. Nos dias em que os blocos se concentram, os foliões que forem de 99 poderão contar com brindes e benefícios exclusivos.

Este é o segundo evento cultural de grande porte que a 99 apoia já neste ano – além do Carnaval de Rua a empresa também é patrocinadora do Porto Verão Alegre. A iniciativa faz parte da estratégia da 99 de se integrar à cidade, interagindo com a comunidade de forma a causar impacto, valorizar a cultura e usar a mobilidade para transformar a vida das pessoas.

