99 lança ferramenta para objetos achados e perdidos durante corridas

Todos os dias, milhares de passageiros fazem corridas na plataforma da 99, empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing. Às vezes, os mais distraídos esquecem objetos dentro dos carros: coisas que podem ir de uma simples chave até uma máquina de inseminação artificial.

“Recentemente peguei um passageiro que esqueceu um objeto estranho no porta malas do carro. Só depois, quando fui devolver, soube do que se tratava: uma máquina de inseminação artificial para equinos”, afirma o motorista Tiago, de Quixeramobim (CE), que atua no 99Pop desde janeiro.

Para evitar casos como esse, a 99 está lançando em agosto duas ferramentas para evitar e facilitar a localização dos achados e perdidos. A primeira é uma mensagem de voz que avisa usuários para verificarem se nada foi deixado no veículo. A segunda é um canal no próprio aplicativo para que usuários contatem os condutores em caso de perdas. Juntas, as duas novidades são responsáveis por uma redução de 50% dos casos de esquecimento em chamadas da plataforma.

Em 2018, foram esquecidos mais de 160 mil objetos por passageiros da 99. Semanalmente, eram cerca de 5 mil antes do lançamento das funcionalidades. São Paulo é a cidade campeã de achados e perdidos, seguida por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Recife. As peças mais esquecidas são celulares, carteiras e chaves.

“Os objetos e suas histórias podem ser engraçadas, mas a 99 se preocupa genuinamente em fornecer a melhor experiência em sua plataforma”, diz Caio Poli, diretor de relacionamento com clientes da 99. “Ajudar a recuperar essas coisas significa mais segurança e comodidade aos usuários.”

O que já foi esquecido: Máquina de inseminação artificial, Perna mecânica; Mãe; Varinha do Harry Potter; Microondas; Gato; Papagaio; 150 Yakults; Pia; Saco de folhas de amora e Churrasqueira.

O que fazer em caso de esquecimento?

– Clique no bonequinho no canto superior esquerdo da tela. Depois, escolha “ajuda”

– Se o objeto tiver sido esquecido na última corrida, ela estará selecionada automaticamente

– Se não, escolha a opção “ver todas”. Depois, “achados e perdidos”

– Descreva o objeto esquecido e envie a mensagem

– Você receberá o nome e telefone do motorista no e-mail cadastrado

– Se preferir, ligue para o número 0300 3132 421

