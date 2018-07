9ª edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça acontecerá nos dias 04, 05, 11 e 12 de agosto em Picada Café

Picada Café recebe nos dias 04, 05, 11 e 12 de agosto a 9ª edição da Festa do Café, Cuca e Linguiça, tradicional no município e que leva todo ano as mais diversas variedades em uma feira que reúne agricultura familiar, comidas típicas, cervejas artesanais, café colonial e multifeira de negócios. Unido a toda esta programação, o evento vai abrigar ainda um parque de diversões e um encontro de carros antigos.

Ao todo, serão 26 expositores levando muitas opções gastronômicas e também de produtos do comércio e indústria local. A festa é uma realização da Prefeitura Municipal de Picada Café através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Associação Cultural de Picada Café e Associação Comercial, Industrial e Serviços de Picada Café. Conta com apoio da Associação dos Municípios da Rota Romântica, Emater/Ascar e Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul e patrocínio de Sicredi Pioneira.

A Festa do Café, Cuca e Linguiça acontecerá no parque Jorge Kuhn, próximo às margens da BR 116. Picada Café é um município localizado a 15 quilômetros de Nova Petrópolis e 80 quilômetros de Porto Alegre. O ingresso e estacionamento para o evento serão gratuitos. (Marysol Cooper/ O Sul)

Confira a programação do evento:

