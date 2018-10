9ª edição do Assado Patagônico

Inspirado na tradição e nos costumes dos campos do Sul, a 9ª edição do tradicional Assado Patagônico, assinado pelo chef e mestre assador Leonardo Albuquerque, acontece no dia 11 de novembro.

A grande novidade está na escolha do local, o Prado Bairro Cidade, localizado nas margens da Freeway, em Gravataí, empreendimento que traz o conceito focado em reunir todos as necessidades da vida moderna, como trabalho, moradia, serviços e diversão em um mesmo lugar.

“A escolha do local é um ponto sempre muito delicado para as edições do Assado Patagônico, buscamos lugares inéditos, que tenham uma essência genuína para mostrar e proximidade com a natureza”, pontuou Leonardo.

Realizado para um número limitado de 250 pessoas, é um evento “all inclusive”, com todo o serviço de bar com drinques exclusivos, espumantes, cerveja patagônia, refrescos, aperitivos de linguiças, molleja e chinchulin, entrada, acompanhamentos, o tradicional assado de cordeiros e costelões feitos pelos mestres assadores e sobremesas do renomado confeiteiro Diego Andino.

Além disso, o evento contará com a presença de diversas Marcas Premium, um Circuito Hípico, Jazz Band, Dj, com destaque cultural para a mostra das obras de Caé Braga, artista plástico gaúcho conhecido por criar esculturas com peças inusitadas.

Saiba mais sobre o Assado Patagônico:

O Assado Patagônico propõe uma experiência em brasas. Trazendo a culinário do Cone Sul, não é apenas um churrasco, mas um acontecimento que reúne ao redor do fogo muita gente bonita e marcas super premium. O evento conta com música, alta gastronomia com sabores e cortes sofisticados e muitas surpresas.

Serviço:

O que: Assado Patagônico

Quando: 11 de Novembro – Domingo

Onde: Prado Bairro Cidade – BR 290/Freeway Km 68 – Estrada do Barro Vermelho, Morada Gaúcha, Gravataí, RS

Horário: 12h

Ingressos: R$ 190 – https://www.sympla.com.br/assado-patagonico__376066

Traslado: saída do Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80.

