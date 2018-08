A 10ª Semana do Folclore começa nesta sexta-feira em Bagé

O Centro Histórico Vila de Santa Thereza (Av. Visc. Ribeiro de Magalhães) recebe neste final de semana (24 a 26 de agosto) a 10ª Semana do Folclore, em Bagé. O evento comemora uma década da tradicional festa que marca o Dia Nacional do Folclore com uma programação especial de três dias de atividades culturais, envolvendo Brasil e Uruguai. Toda a programação é aberta ao público, com entrada gratuita.

A atividade tem como objetivo valorizar o folclore da região através de ações afirmativas que apresentam o trabalho de artistas locais e reafirmar o local como ponto cultural da região. A realização é da Associação Pró-Santa Thereza, junto ao Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, com patrocínio do Daeb (Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé) e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Maiores informações no site fb.me/santa.thereza.

As atividades começam na sexta-feira, às 19h, com recital do cantor e compositor nativista Guilherme Collares. O músico é um dos mais premiados instrumentistas da fronteira. No sábado (25), às 15h, acontece uma roda de conversa com o escritor Severino Rudes Moreira, com a temática “A Sabedoria Popular”.

No domingo (26), a partir das 14h, ocorre a Festa do Folclore, com apresentações do compositor e intérprete Tiago Cesarino, do projeto Fábrica de Gaiteiros e de danças folclóricas, como a Invernada Artística do CTG Prenda Minha e show do violonista Marcello Caminha. Mateada, cartomantes, benzedeiras e exposições de obras de artesãos da região também fazem parte das atrações.

“O folclore atravessa fronteiras, resgata nossas raízes históricas, mas também valoriza a sabedoria popular, o misticismo e as crenças”, explicou a presidente da Associação Pró Santa Thereza, Marilu da Luz.

“Além de dialogar com a diversidade cultural e artística da fronteira, queremos valorizar a autoestima de nosso povo através dos costumes e tradições locais”, conclui. Reconstruído através do engajamento de voluntários e da comunidade, o Centro Histórico Vila de Santa Thereza sedia eventos anuais de relevância cultural para a metade sul do estado, como o carnaval das marchinhas e o Festival Internacional de Cinema da Fronteira.

