Porto Alegre realiza 2ª Semana Internacional do Japão; confira as atrações

Acontece, em Porto Alegre, a 2ª Semana Internacional do Japão. Até o fim da semana, serão diversas atrações temáticas, integradas ao 8º Festival do Japão em Porto Alegre, sábado e domingo que vem, na Academia de Polícia Militar (avenida Aparício Borges nº 2001, bairro Partenon, na Zona Leste).

“Trata-se de um marco institucional”, ressaltou o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Esses eventos representam muito mais que uma relação cultural, comercial ou esportiva. Trata-se de amizade. Que possamos aperfeiçoá-los, para que simbolizem também a ampliação dos nossos laços culturais.”

Promovido sempre em data próxima a 18 de agosto, quando se comemora o Dia do Imigrante no Estado, o festival tem o objetivo de divulgar a cultura e as tradições nipônicas, muitas delas trazidas por imigrantes e mantidas por seus descendentes. Em destaque, os hábitos, costumes, gastronomia, expressões artísticas e outras práticas cotidianas. Ao todo, 70 mil pessoas devem conferir a programação.

“É com muita satisfação que estamos na segunda edição da Semana Internacional do Japão em Porto Alegre”, discursou o cônsul Takashi Kondo. “Parabenizo a prefeitura pelo intuito de divulgar a cultura de nosso país na capital gaúcha.”

Representando a Câmara de Vereadores, o veterano parlamentar Reginaldo Pujol também elogiou o Executivo municipal pela iniciativa e salientou a coesão nipônica: “Poucos Estados têm uma comunidade japonesa com tão forte expressão como aqui”.

Já o presidente da Associação do Festival do Japão no Rio Grande do Sul, Milton Hiwatashi, reforçou o convite à população. “É uma honra estar falando em nome da cidade de Porto Alegre neste evento que marca a abertura da Semana do Japão, uma nação que tanto já colaborou e colabora para o crescimento da Capital, Estado e País”, acrescentou.

Atrativos

A Semana Internacional do Japão terá programação focada em esporte, cultura e desenvolvimento local, com atividades em diversos espaços e participação destacada do setor de gastronomia, com pratos típicos japoneses em diversos restaurantes da cidade. Toda a programação de 13 a 16 de agosto pode ser conferida no site www.festivaldojapaors.com.

Na Região Sul, particularmente, já contribui há muitos anos, trazendo tecnologia para o setor do agronegócio, por exemplo. Recentemente, chegou à minha cidade natal, São José do Norte, para investir no polo naval, gerando esperança para o setor na região”, diz o secretário municipal de Relações Institucionais, Christian Lemos.

Olimpíada

Realizado desde 2012, o Festival do Japão no Rio Grande do Sul tem como tema “Esportes e Lazer”, em uma referência aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que serão realizados em Tóquio, capital do país asiático – que já recebeu a competição em 21964.

“Muito mais que competição esportiva, uma Olimpíada simboliza a união dos povos pelo esporte”, ressalta a organização do evento cultural em Porto Alegre. “É este o sentimento que queremos transmitir ao nosso público nesta edição.”

(Marcello Campos)

