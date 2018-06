A 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre será realizada no domingo

Será realizada no domingo (10) a 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que conta com o número recorde de 10,2 mil inscritos, sendo 5 mil somente na prova principal masculina. A tradicional corrida de rua, com 42 quilômetros, terá representantes de seis países – os quenianos são considerados favoritos. A largada ocorrerá no estacionamento do Barra Shopping Sul.

A programação do evento iniciará às 6h55min, com a competição dos Cadeirantes e Especial. A maratona é realizada pelo Corpa (Clube dos Corredores de Porto Alegre), com o apoio da prefeitura e patrocínio da Unimed. Os atletas percorrerão vias das regiões Sul e Leste da cidade. Os bloqueios e desvios de trânsito, inclusive de linhas de ônibus, com transferência de pontos de terminais, iniciarão na madrugada de domingo, prosseguindo até as 13h30min em alguns locais, de acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os principais terminais de ônibus da área central não serão afetados.

Zigomar Galvão, gerente de Fiscalização de Trânsito, lembra que a maratona é um evento de toda a cidade: “Representa uma grande festa, de confraternização entre as pessoas, trazendo, também, milhares de turistas para Porto Alegre. É evidente que teremos muitas ruas bloqueadas e desvios de trânsito e no transporte. Mas isso faz parte da organização de um evento de grande porte, como acontece nas principais cidades do mundo, exigindo a compreensão de todos por algum tipo de desconforto momentâneo na circulação”.

Paulo Silva, diretor da programação da maratona, afirma que essa competição já está consolidada como evento de ponta no calendário internacional de corridas: “Claro que os quenianos são favoritos, entre eles o Elijah Chebonei, vencedor do ano passado. Mas teremos a participação de 40 atletas do grupo de elite das maratonas, prova da importância do evento, com percurso cada vez mais aprimorado no decorrer dos anos, tendo apoio fundamental da EPTC na organização do trânsito e do transporte”.

Os horários de largada das provas são os seguintes: 6h55min: Cadeirante e Especial; 7h: Maratona Feminina; 7h30min: Maratona Masculina e Meia Maratona de Porto Alegre; 7h45min: Rústica.

Percurso

Os corredores percorrerão as seguintes vias: Diário de Notícias, Wenceslau Escobar, Sgt. Nicolau Dias de Farias, Copacabana, Guaíba, Diário de Notícias, Padre Cacique, Carlos Medina, Edvaldo Pereira Paiva, Aureliano de Figueiredo Pinto, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, Rótula das Cuias, Edvaldo Pereira Paiva, Rótula do Gasômetro, Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Sarmento Leite, Irmão José Otão, Vasco da Gama, Goethe, Castro Alves, Goethe, Mariante, Viaduto Tiradentes, Silva Só, Princesa Isabel, Azenha, Érico Veríssimo, Ipiranga, Érico Veríssimo, Botafogo, Praia de Belas, Aureliano de Figueiredo Pinto, Érico Veríssimo, Ipiranga, Érico Veríssimo, Aureliano Figueiredo Pinto, Praia de Belas, Borges de Medeiros, Praça Açorianos, Loureiro da Silva, Loureiro da Silva, Pres. João Goulart, João Manoel, Mauá, Pres. João Goulart, Edvaldo Pereira Paiva e Padre Cacique, com chegada no Barra Shopping Sul.

