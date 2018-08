A 37ª Expoagas, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, deverá movimentar mais de R$500 milhões

Na manhã desta quarta-feira (01) a AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados) apresentou ao mercado as novidades da 37ª Expoagas, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O evento, já tradicional do calendário da entidade e da Capital, deverá movimentar este ano cerca de 506 milhões de reais em negócios, superando os 482 milhões de reais conquistados na edição anterior. Mas os números são otimistas também com relação a expositores. Este ano serão 372, enquanto em 2017 foram 347. Estarão representados no evento 108 segmentos do setor supermercadista. Além disso, são esperados 48 mil visitantes e 90 caravanas do Estado e de outros centros do País, números que se equivalem a 2017. “O circuito de negócios que estamos lançando em área anexa às palestras técnicas vai possibilitar que 35 novas indústrias regionais levem seus produtos, equipamentos e serviços aos visitantes. É isso que buscamos, já que um varejo só é efetivamente forte quando a indústria também é pujante”, afirma o presidente da Agas, Antonio Cesa Longo.

Otimista com a edição 2018, ele aponta outra novidade, o Espaço Multinacionais, que terá três grandes expositores, apresentando produtos fabricados por multinacionais das áreas de alimentos e higiene pessoal. “Assim como teremos mais presença da pequena indústria gaúcha, também queremos oportunizar negócios para as grandes empresas. Este é o espírito da Expoagas 2018, uma feira de todos e para todos”, destaca Longo.

A Expoagas contará com os seus braços AGAS jovem e AGAS Mulher, com palestras respectivamente na área da interatividade e saúde. Palestras magnas ganham espaço com nomes de destaque do cenário nacional, somados às tradicionais visitas-técnicas em um centro logístico e em uma rede varejista.

As novidades se estendem também no segmento das premiações. Pela primeira vez a AGAS destaca uma mulher para receber o título de Supermercadista Honorário. É a presidente da Federasul, Simone Leite, que recebe a distinção em reconhecimento a sua liderança frente à entidade que representa. “É uma mulher precursora e de posicionamentos fortes, que tem capacidade de diálogo e liderança destacada no meio empresarial gaúcho”, pontua Longo.

Já o prêmio Don Charles Bird, medalha outorgada pela Agas a fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o varejo que, com sua lisura, dedicação e relacionamento, tornaram-se modelares para o segmento supermercadista do Rio Grande do Sul, será entregue in memoriam a Raul Anselmo Randon, falecido em março deste ano. O reconhecimento centra na dedicação e contribuição do industrial ao crescimento e desenvolvimento da economia do Estado. (Clarisse Ledur)

