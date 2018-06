A 52ª fase da Operação Lava-Jato investiga crimes contra subsidiárias da Petrobras

O ex-diretor da Petroquisa Djalma Rodrigues de Souza foi preso preventivamente no Rio de Janeiro. Ele já é réu na Lava-Jato. Houve um mandado de prisão contra Souza na 46ª etapa da operação, deflagrada em outubro do ano passado, mas o ex-diretor não chegou a ser preso por questões médicas.

O outro alvo de prisão é Douglas Campos Pedrosa de Souza. Os delitos investigados nessa nova etapa da Lava-Jato são corrupção, crimes financeiros e lavagem de ativos. Há ainda nove mandados de busca e apreensão. Eles são cumpridos nos municípios em Recife e em Timbaúba, no Estado de Pernambuco, e no Rio de Janeiro.

De acordo com o MPF, as movimentações financeiras e os rendimentos declarados por Djalma Rodrigues perante a Receita Federal do Brasil são incompatíveis com seus recebimentos regulares junto à Petrobras.

Em nota, a PF afirma que “o esquema criminoso identificado em várias oportunidades em contratações da Petrobras se repetiu também em suas subsidiárias”.

