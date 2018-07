A 8ª Mostra de Teatro Espírita ocorre nos dias 28 e 29 de julho em Porto Alegre

Pelo oitavo​ ano consecutivo, a Hariboll Produções Artísticas, que tem direção​-geral de Luis Carlos Pretto, realiza a sua Mostra de Teatro Espírita nos dias 28 e 29 de julho, sábado e domingo, no Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5311), em Porto Alegre. O objetivo é levar aos palcos arte com a temática espírita. Nesta edição deste tradicional evento artístico anual da capital gaúcha, o público ​poderá conferir seis atrações.

O destaque fica para o espetáculo “Divaldo Franco: o Semeador de Estrelas” que completou um ano em cartaz, com estreia em Porto Alegre no Theatro São Pedro,​ em 15 de junho,​ e integrou a programação do Porto Verão Alegre 2018, com três apresentações no Teatro Renascença.

Ingressos

Antecipados, até o fim do dia 27 de julho:

Instituto Espírita Dias da Cruz – Secretaria

Av. da Azenha, 366

Fone: (51) 3223-1938

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h30

Café Turin

Subsolo Galeria Malcon

R. dos Andradas, 1560

Fone: (51) 3228-1235

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Valor promocional nos pontos de venda físicos:

Entrada: R$ 20 | por espetáculo, por pessoa

Passaporte: R$ 70 | todos os cinco espetáculos, para duas pessoas

Online:

Valor promocional para cada espetáculo: R$ 22 (R$ 2 a taxa de serviço do site)

https://appticket.com.br/evangelizar-e-amar-show-inedito

Valor promocional para passaporte: R$ 77 (R$ 7 a taxa de serviço do site)

Entrada em todos os cinco espetáculos, para duas pessoas

https://appticket.com.br/passaporte-8-mostra-hariboll

* O passaporte pode ser retirado: nos pontos de venda fixos a partir de 10 de junho, ou direto no Teatro da Amrigs no dia 28 de julho, a partir das 13h.

Nos dias das apresentações, 28 e 29 de julho, na bilheteria do Teatro da Amrigs:

R$ 40,00 | inteira

R$ 30,00 | ingresso solidário (na entrega de 1 kg de alimento não perecível – que será doado para o banco de Alimentos do Vale dos Sinos, Instituto Dias da Cruz e/ou outras entidades carentes)

R$ 20,00 | meia entrada (idosos, estudantes, PNEs)

8ª Mostra de Teatro Espírita

Quando: 28 e 29 de julho, sábado e domingo

Onde: Teatro da Amrigs – Av. Ipiranga, 5311 | Fone: (51) 3014.2001

Deixe seu comentário: