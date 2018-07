A AACD/RS realiza Jantar Beneficente para celebrar seus 18 anos de história

A Associação de Assistência à Criança Deficiente está promovendo o Jantar Beneficente de Aniversário da Instituição, que será realizado no dia 09 de agosto, às 20h, no Espaço Cultural DNA do Aço. O recurso do evento será totalmente revertido para manter a gratuidade dos mais de 7000 atendimentos mensais realizados na Instituição.

São 18 anos completos de histórias de superação e conquistas. A AACD convida a todos para celebrar esse momento especial com uma noite emocionante, de reflexão, alta gastronomia e maravilhosas atrações.

Os convites para o jantar já podem ser adquiridos na sede da AACD/RS (Av. Prof. Cristiano Fischer, 1510) através do e-mail recursosrs@aacd.org.br ou telefone (51) 3382.2222,e na HitsStore no Shopping Iguatemi de Porto Alegre (Av. João Wallig, 1.800, Passo d’Areia), pelo valor de R$ 120,00, limitado aos lugares disponíveis. O jantar será assinado por renomados chefs, contará com ilhas gastronômicas e as bebidas inclusas no valor do convite.

Serviço: Jantar de Aniversário da AACD/RS/: 09 de agosto – 20h/ Espaço Cultural DNA do Aço (Av. Severo Dullius, 2125 -Bairro São João – Porto Alegre/RS)/ Ingressos: AACD de Porto Alegre (Av. Prof. Cristiano Fischer, 1510) e Hits Store no Shopping Iguatemi/ Traje: Passeio Completo/ Investimento: R$ 120,00. Para mais informações: (51) 3382-2222 ou recursosrs@aacd.org.br

